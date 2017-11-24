На новогодние праздники в Дубае пройдет ежегодный фестиваль шопинга

С 26 декабря по 27 января в Дубае в 23-й раз состоится Дубайский торговый фестиваль, во время которого пройдут тотальные распродажи модных коллекций, а также можно будет выиграть призы, достойные шейхов.

Традиционно накануне Нового года в Дубае начнётся настоящий карнавал шопинга. Все поклонники моды соберутся на 23-й Дубайский торговый фестиваль, который продлится с 26 декабря 2017 года по 27 января нового 2018 года. Щедрые скидки, развлечения для всей семьи и, конечно, розыгрыши призов от ведущих мировых брендов.

На фестивале, организованном Дубайским управлением фестивалей и розничной торговли, входящим в состав Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism), обещают множество сюрпризов, в том числе скидки и специальные акции для всех, кто любит эффектно одеваться, а также возможность выиграть автомобиль класса люкс, слиток золота или существенную сумму в ежедневных грандиозных лотереях.

Во время фестиваля шопинга в Дубае ждут не только взрослых, но и детей. На многочисленных площадках пройдут концерты мировых и местных звезд, небо над Дубаем будет расцвечено тысячами огней фейерверков (ведь недаром Дубай несколько раз попадал в книгу рекордов Гиннеса за самое большое шоу фейерверков), а в торговых центрах будут организованы бесплатные развлечения и презентации товаров, разделенные на темы «Красота и Парфюмерия», «Золото и Украшения», «Одежда и Мода».

Справка LibyMax

Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism)

В соответствии с видением Дубая в качестве ведущего туристического направления и эпицентра мировых финансовых операций, Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая ставит своей целью ознакомление широкой аудитории с Дубаем, привлечение туризма и инвестиций в экономику Эмирата. Dubai Tourism стоит во главе планирования, регулирования, развития и продвижения Дубайского туристического сектора; рекламирует и продвигает коммерческий сектор экономики эмирата; а также отвечает за выдачу лицензий и оценку всех туристических услуг и предприятий, включая отели, туроператоров и туристические агентства. В портфолио Департамента входят такие бренды и организации, как конгресс-бюро «Бизнес-мероприятия Дубая», подразделение, отвечающее за календарь мероприятий, а также Дубайское управление фестивалей и розничной торговли (DFRE).