Лазерное шоу Бурдж-Халифы обещает попасть в Книгу рекордов Гиннесса

За несколько часов до Нового года Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, озарится бесподобным световым шоу “Light Up 2018”. Уникальное зрелище, дополнением которого станет водно-музыкальное представление Дубайского фонтана, будет использовать весь центр города (Downtown Dubai) в качестве холста, пока часы не пробьют полночь. Присоединиться к празднованиям легко: отправляйтесь на ужин в один из ресторанов в центре Дубая или поспешите на специальную смотровую площадку в районе Burj Park.

Компания Emaar опубликовала «закулисное» видео, снятое во время подготовки к лазерному шоу “Light Up 2018”, которое станет попыткой установить официальный мировой рекорд и попасть с ним в Книгу рекордов Гиннесса. Для достижения этой цели к проекту были привлечены сотни квалифицированных специалистов со всего мира, которые круглосуточно трудились над созданием шоу.

Этот вечер станет памятным моментом в истории города и гордости нации: спектакль “Light Up 2018” подчеркнет достижения ОАЭ и отдаст дань уважения отцу-основателю нации, покойному шейху Зайеду бин Султану Аль Нахайяну – тем самым приветствуя следующий 2018 год, который в ОАЭ будет отмечен как “Год Зайеда”. Видео можно посмотреть в социальных сетях Emaar и на официальном сайте.

Шоу начнется 31 декабря в 17:00 с шоу Дубайского фонтана и выступления диджея и продолжится до часа ночи. Рекомендуем занять места до 18:00. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, а также на больших экранах в центре Дубая.

Ссылка на онлайн-трансляцию: www.mydubainewyear.com

Справочная информация

Что: «Light Up 2018» Downtown Dubai

Когда: 31 декабря 2017 года, 17:00-01:00

Где: центр Дубая, район Downtown