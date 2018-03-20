Самый дорогую конфету в мире представили на выставке шоколада в Обидосе в Португалии в минувшую пятницу.

Золотая конфета в форме бриллианта получила название ‘Glorious’ (славный, восхитительный, чудесный).

Международный шоколадный фестиваль

При цене в 7728 евро (9500 долларов США) эта покрытое съедобным золотом шоколадное лакомство является частью ограниченного тиража из 1000 конфет. Бриллиантообразная конфета состоит из экваториального черного шоколада Вальрона, шафрана, белого трюфеля Перигор, белого трюфельного масла, ванили из Мадагаскара,съедобных хлопьев из 23-каратного золота и секретного ингредиента.

Не менее шикарной будет и упаковка каждой конфеты, которая сделана из черной лакированной деревянной основы с золотой гравировкой серийного номера и покрытой тысячами кристаллов Сваровски и жемчугом на золотой ручке.

«Потребителями сией дражайшей в мире, исключительно экстравагантной и редкой конфеты станут клиенты из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Анголы и Аргентины», говорит Гомес.

Создатель кондитерского рекорда, португальский шоколатье Даниэль Гомес, также подтвердил, что шоколадная конфета в форме бриллианта была сертифицирована как «Самая дорогая в мире конфета» книгой рекордов Гиннесса. Ранее рекордсменом был датский шоколатье Фриц Книпшильдт, который в 2017 году получил титул за трюфельную конфету «La Madeline au Truffe» стоимостью 250 долларов США.