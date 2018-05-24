На старт, внимание! Встречайте эксклюзивную лимитированную серию пронумерованных солнцезащитных очков Ray-Ban для Scuderia Ferrari.

НЕПОДДЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ

Scuderia Ferrari и Ray-Ban представляют специальную лимитированную и нумерованную серию эксклюзивных солнцезащитных очков с уникальными деталями. Шесть оправ посвящены самым легендарным трассам, максимально воплощая передовой и чемпионский дух. Стильная мощь Scuderia Ferrari объединяется с опытом и непреходящим дизайном от Ray-Ban.

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: ГРАН-ПРИ В МОНАКО

Солнцезащитные очки лимитированной серии, посвященные Гран-при Монако 2018 в Монте-Карло, доступны в абсолютном эксклюзиве на сайте store.ferrari.com и стоят 36 400 руб. Выгравированные буквы LTD на внутренней стороне дужек придают модели своеобразие и уникальность.

ПОДРОБНЕЕ О Ray-Ban for Scuderia Ferrari

Cолнцезащитные очки из лимитированной и пронумерованной серии Гран-при Монако, вдохновлённые неустанным упорством пилотов «Формулы-1», характеризуются оправой из углеродного волокна с красными резиновыми наконечниками дужек. Эксклюзивная гравировка LTD с внутренней стороны дужек делает уникальной эту модель, украшенную классическим логотипом Ray-Ban и несравненной эмблемой Scudetto Ferrari. Сертификат подлинности, прилагаемый к солнцезащитным очкам от Ray-Ban для Scuderia Ferrari, содержит упоминание Гран-при и серийный номер изделия.

ОСОБЕННОСТИ ОЧКОВ

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЛИНЗЫ.

ФОРМА: ПАНТО.

РАЗМЕР ЛИНЗ – МОСТИКА: 51 21 ММ.

ДЛИНА ДУЖЕК: 140 ММ.

СОСТАВ: 80% УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО, 20% РЕЗИНА