С 27 по 29 июля 2018 года в Конно-спортивном комплексе «Ивановское» состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле».

Вся территория комплекса на время Фестиваля будет разделена на тематические и интерактивные зоны: палаточный лагерь для гостей и участников, блошиный рынок «Кавалерия в истории», рестораны и кафе. У главной трибуны расположится выставка ретро-автомобилей и мотоциклов.

Одной из основных миссий Фестиваля «Иваново поле» является возвращение массового интереса россиян к конному спорту и культуре. Организаторы обратят внимание зрителей на историю российского коневодства, которая уходит в далекое прошлое.

В рамках Фестиваля гостей ожидает большой Рыцарский Турнир, спортивные состязания и показательные выступления по джигитовке, драйвингу, кроссу, конкуру и другим конным дисциплинам. На одной площадке соберутся все возможные конные виды спорта!

В субботу, 28 июля, для гостей праздника выступят легендарная группа “ЧАЙФ” и “Дискотека Авария”, которые исполнят свои лучшие хиты.

Приятным сюрпризом станет костюмированная шоу программа и историческая ярмарка ремёсел. Для самых маленьких гостей Фестиваля организаторы подготовили специальную детскую программу с участием очаровательных пони.

Гости фестиваля смогут отлично провести тёплые летние выходные — покататься на лошадях, пони или в экипаже, а также сделать памятные снимки в тематических фото-зонах с сеном и реквизитом, посетить фото-выставку, где будут представлены лучшие работы фото-художников, запечатлевших лошадей, принять участие в уникальных мастер-классах, а также посмотреть большой праздничный концерт с участием группы “ЧАЙФ”.

Партнеры фестиваля:

Генеральный партнер: АО «Группа компаний ЕКС»

Генеральный спонсор: Группа компании «МИЦ»

Стратегический партнер: Группа компании«АРКС»

Официальный партнер: Офисный парк «Comcity»

Официальный спонсор: Группа компании«A101»

Партнер фестиваля: Холдинг «SezarGroup»

Партнёр фестиваля: АО «Лидер Инвест»

При поддержке Правительства Московской области и Федерации конного спорта России

Билеты и программа мероприятия на сайте: www.fest.horse

— Место проведения:

МО Ногинский район, городской округ Черноголовка, село Ивановское, ул. Луговая, д.23, строение.1

— Координаты для навигатора:

широта 56.02770951760657 долгота 38.27807388358451

— На общественном транспорте до следующих станций:

— автовокзал города Черноголовка,

— ж/д станция «Чкаловская»,

— ж/д станция «Ногинск»

Далее бесплатные микроавтобусы с символикой фестиваля доставят вас до места проведения.

Видео о КСК Ивановское: