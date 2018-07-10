С 27 по 29 июля 2018 года в Конно-спортивном комплексе «Ивановское» состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле».
Вся территория комплекса на время Фестиваля будет разделена на тематические и интерактивные зоны: палаточный лагерь для гостей и участников, блошиный рынок «Кавалерия в истории», рестораны и кафе. У главной трибуны расположится выставка ретро-автомобилей и мотоциклов.
Одной из основных миссий Фестиваля «Иваново поле» является возвращение массового интереса россиян к конному спорту и культуре. Организаторы обратят внимание зрителей на историю российского коневодства, которая уходит в далекое прошлое.
В рамках Фестиваля гостей ожидает большой Рыцарский Турнир, спортивные состязания и показательные выступления по джигитовке, драйвингу, кроссу, конкуру и другим конным дисциплинам. На одной площадке соберутся все возможные конные виды спорта!
В субботу, 28 июля, для гостей праздника выступят легендарная группа “ЧАЙФ” и “Дискотека Авария”, которые исполнят свои лучшие хиты.
Приятным сюрпризом станет костюмированная шоу программа и историческая ярмарка ремёсел. Для самых маленьких гостей Фестиваля организаторы подготовили специальную детскую программу с участием очаровательных пони.
Гости фестиваля смогут отлично провести тёплые летние выходные — покататься на лошадях, пони или в экипаже, а также сделать памятные снимки в тематических фото-зонах с сеном и реквизитом, посетить фото-выставку, где будут представлены лучшие работы фото-художников, запечатлевших лошадей, принять участие в уникальных мастер-классах, а также посмотреть большой праздничный концерт с участием группы “ЧАЙФ”.
- Партнеры фестиваля:
Генеральный партнер: АО «Группа компаний ЕКС»
Генеральный спонсор: Группа компании «МИЦ»
Стратегический партнер: Группа компании«АРКС»
Официальный партнер: Офисный парк «Comcity»
Официальный спонсор: Группа компании«A101»
Партнер фестиваля: Холдинг «SezarGroup»
Партнёр фестиваля: АО «Лидер Инвест»
При поддержке Правительства Московской области и Федерации конного спорта России
- Билеты и программа мероприятия на сайте: www.fest.horse
— Место проведения:
МО Ногинский район, городской округ Черноголовка, село Ивановское, ул. Луговая, д.23, строение.1
— Координаты для навигатора:
широта 56.02770951760657 долгота 38.27807388358451
— На общественном транспорте до следующих станций:
— автовокзал города Черноголовка,
— ж/д станция «Чкаловская»,
— ж/д станция «Ногинск»
Далее бесплатные микроавтобусы с символикой фестиваля доставят вас до места проведения.
Видео о КСК Ивановское: