Легендарный немецкий бренд ALPINA представил эксклюзивную серию роскошных седанов BMW ALPINA B7 Exclusive Edition специально для клиентов из Канады.

Премиум седан BMW ALPINA B7 Bi-Turbo 2019 модельного года представлен в трех цветах Black Sapphire, Frozen Black и Frozen Grey.

Во всех моделях сделан акцент на черный цвет: элементы экстерьера, хромированные эмблемы и 21-дюймовые кованые диски ALPINA Classic.

Салон Альпины обшит кожей Merino Individual с контрастной строчкой и отделан деревянными вставками Piano Black.

Всего выпустят 21 модель B7 Exclusive Edition (по 7 для каждого цвета), о чем будет свидетельствовать табличка ALPINA с номером модели на центральной консоли.

Под капотом у Alpina B7 4,4-литровый битурбо двигатель V8 мощностью 608 «лошадок» и 800 Нм крутящего момента, который позволяет достичь отметки в 100 км/ч всего за 3,7 секунды и развить максимальную скорость 310 км/ч.

1 из 12

Стоимость BMW ALPINA B7 Exclusive Edition пока не разглашается. Однако, по информации LibyMax стоимость BMW ALPINA B7 Exclusive Edition будет не менее 130 тыс. долларов.

Видео — BMW ALPINA B7 Exclusive Edition:

LibyMax по информации BMW Canada и SIS-MOTORS.